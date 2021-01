Roma, aggredito e picchiato da cinque persone alla stazione Trastevere

Aggredito e picchiato da cinque persone alla stazione Trastevere, salvatodagl iagenti delle volanti. Protaginista un uomo che è stato accerchiato da cinque persone che volevano rapinarlo del cellulare e del portafogli subito dopo essere sceso dal mezzo pubblico in piazza Flavio Biondo angolo via degli Orti di Cesare. La vittima così ha cercato di opporre resistenza nei confronti del gruppo, ma uno dei malviventi lo ha colpito con più pugni al volto. Fortuna ha voluto che nel frattempo sul posto fossero giunte le pattuglie della sezione volanti, che hanno immediatamente bloccato H.S., cittadino bosniaco di 43 anni, evitando che potesse dileguarsi. Quest'ultimo gravato già da precedenti simili è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata in concorso di persone rimaste ignote. Proseguono le indagini volte ad individuare i suoi complici.

APPROFONDIMENTI ROMA Tor Sapienza, preso rapinatore seriale di anziani NEWS Roma Termini, rapinatori anche a Natale: due arresti dei Carabinieri

Tor Sapienza, preso rapinatore seriale di anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA