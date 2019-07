Vessazioni e minacce continue per avere soldi: gli anziani genitori costretti a denunciare il figlio

Dai genitori voleva soldi e li pretendeva con continue vessazioni e minacce. Sono stati gli anziani genitori, esasperati, a presentare la denuncia. I carabinieri di Mentana, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Tivoli, hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, un 36enne di Tor Lupara di Fonte Nuova, già detenuto presso il carcere di Roma Rebibbia in quanto coinvolto nella recente operazione “ New generation ” .



L'uomo è stato ritenuto responsabile di ripetuti atti di sopraffazione fisica e morale, nonchè di continue vessazioni e minacce finalizzate alla consegna di denaro, avvenute agli inizi del 2019, proprio a danno dei genitori conviventi. © RIPRODUZIONE RISERVATA