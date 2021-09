Roma, sorprende padre e figlio che scaricano calcinacci in strada e viene aggredito

Venerdì 17 Settembre 2021, 15:46

Aggredito per aver chiesto di non scaricare calcinacci in strada, al Trullo. La vittima, che si è opposta a un malcostume ancora troppo diffuso, è un romano di 58 anni che ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione Trullo. I militari hanno identificato e denunciato in stato di libertà i presunti responsabili. Si tratta di padre e figlio, romani di 28 e 52 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, che dovranno rispondere di lesioni personali in concorso, rapina aggravata in concorso e danneggiamento.

La vittima ha raccontato di aver visto quei due liberarsi di quelle macerie di un cantiere edile (che vanno invece smaltite in discarica), li ha rimproverati e ripresi con il cellulare. A quel punto i due gli hanno strappato il cellulare dalle mani per poi scagliarlo a terra mentre si allontanavano con l'auto. I carabinieri hanno individuato i due e inviato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Roma.