Roma, aggrediscono passeggera sull'autobus per rubarle il cellulare: fermati due uomini alla Romanina

Aggredita sull'autobus da due uomini per un cellulare. Gli investigatori del commissariato Romanina sono intervenuti in via Antonio Ciamarra dopo la segnalazione di una rapina avvenuta all'interno di un mezzo pubblico, dove due persone avevano aggredito una passeggera per prenderle il telefono cellulare. I due sono stati bloccati ed identificati per M.R. di 52 anni e Z.V. di 22 anni e accompagnati negli uffici di polizia. Per loro è scattato l'arresto per rapina aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA