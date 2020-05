Roma, appicca il fuoco nel suo appartamento e tenta di accoltellare agenti: poliziotto spara e lo ferisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una scena agghiacciante: è notte a Montesacro (Roma) un appartamento brucia ed il proprietario piromane si nasconde dietro una parete e poi cerca di colpire con un coltello seghettato un poliziotto che nel frattempo è entrato in una stanza per soccorrerlo. C’è un collega, però, che reagisce d’istinto nel buio: con la mano sinistra tiene una torcia accesa con l’altra estrae la pistola d’ordinanza e spara. Il proiettile va ad infilarsi in una spalla dell’aggressore che così non può più agire: il poliziotto è salvo. «Bastardo, ti ammazzo, sei un bastardo», grida delirando l’aggressore.Sono i momenti di terrore che si sono registrati verso la mezzanotte di domenica in un appartamento al primo piano di via Val Savio, una stradina al Nomentano, poco distante dall’Aniene. Un uomo di 60 anni con disagi psichici, ha cominciato a dare fuoco alle suppellettili per poi barricarsi nel suo appartamento. Sul posto, quindi, sono accorsi i Vigili del fuoco e alcune Volanti della polizia. Lo squilibrato non ne vuole sapere di aprire: i pompieri hanno dovuto forzare la porta blindata, di casa, usando un grosso martello ed anche un frullino. Aperto un varco, gli agenti entrano in casa ma il proprietario si nasconde con il proposito di uccidere. All’improvviso è sbucato alle spalle di un ispettore capo aggredendolo con un coltello da cucina.«Ti ammazzo brutto bastardo, ti sventro», grida l’aggressore. Poi, gli sferra un fendente al petto senza colpirlo perchè il poliziotto riesce a bloccargli per qualche istante le braccia: a quel punto un agente scelto spara in modo chirurgico per fermarlo ma senza ucciderlo. L’uomo ferito, è stato portato in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini, colpito a un braccio e non è in pericolo di vita. «E’ conosciuto lo psicolabile che ha aggredito il poliziotto», commentano i vicini. «Già due mesi fa - continuano - ha dato fuoco all’appartamento. Irascibile, pericoloso».