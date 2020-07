Roma, aggredisce la compagna e il figlio: denunciato un 44enne di Primavalle

L'aveva fatto tante altre volte, ha raccontato la compagna dopo essere stata aggredita ancora una volta, davanti al figlio diciassettenne. E stavolta l'uomo si è accanito anche contro il ragazzo. Sono state le urla della donna a richiamare l'attenzione dei vicini che hanno chiesto aiuto al 112. Così i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati nella palazzina di Primavalle e hanno denunciato il romano di 44 anni, con precedenti, per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, ubriaco, è stato bloccato dai militari che una volta ammanettato, lo hanno condotto in caserma. La donna, 37enne, poi ha trovato la forza di denunciare ai militari tutti i giorni e le notti di violenza subite dal compagno. Negli ultimi mesi i casi di maltrattamenti in casa contro le donne sono aumentate nel 30 per cento: prigioniere in casa sono rimaste l'unico bersaglio della rabbia e della violenza del loro uomo. È giunta anche un'ambulanza del 118 che ha provveduto a medicare sul posto il minore dopo aver rifiutato il trasporto presso il pronto soccorso. Valutata con l'autorità giudiziaria la gravità dei fatti, l'uomo è stato subito fatto allontanare d'urgenza dalla casa familiare.

