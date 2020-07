Roma, invitata a indossare la mascherina, si infuria e aggredisce l'autista del bus

Nonostante l'obbligo di mascherina, non aveva alcuna intenzione di indossarla. Di fronte all'ennesimo invito dell'autista di un bus, la donna, una 27enne nigeriana, è andata su tutte le furie, finendo per danneggiare addirittura il mezzo, della linea 057, su cui viaggiava.

È successo ieri in via Mario Cora, periferia di Roma. La donna, più volte richiamata a un comportamento consono al rispetto delle disposizioni per prevenire il contagio da Covid19, non ne ha voluto sapere, ha distrutto il vetro in plexiglass che separa il conducente dai passeggeri e danneggiato il volante. Nonostante l'aggressione, l'autista ha preferito non farsi refertare, mentre le persone presenti sul mezzo sono rimaste illese.

Sul posto, comunque, è dovuta intervenire la polizia, la 27enne è stata così denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

