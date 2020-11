Roma, passeggero ha un malore a bordo dell'aereo: atterraggio d'emergenza a Ciampino

Atterraggio d'emergenza stamattina all'areoporto di Ciampino. Un aereo della tratta Sofia-Madrid ha chiesto di atterrare immediatamente per un passeggero colto da malore. L'uomo, un bulgaro, è stato subito portato a Tor Vergata dove è risultato negativo al Covid insieme alla moglie. Il suo problema è stato un problema cardiaco. L'aereo è partito per Madrid in meno di mezz'ora.

