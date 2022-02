Lunedì 14 Febbraio 2022, 08:54 - Ultimo aggiornamento: 11:23

Omicidio all'alba ad Acilia. Intorno alle 5 del mattino in via Alberto Galli, angolo via Morelli, un uomo è stato ucciso con 5 colpi di pistola.

Chi è la vittima

La vittima è Paolo Corelli, 47 anni, e sembra fosse incensurato. Sulla vicenda in corso indagini dei carabinieri. Non si esclude nessuna pista per risalire ai responsabili dell'agguato. Era dipendente di un supermercato. La vittima era uscito di casa, verosimilmente per andare a lavorare. Fuori, ad attenderlo c'era il suo killer che lo ha ucciso esplodendo diversi colpi di pistola. L'uomo è morto in strada. A lanciare l'allarme è stato il vicinato svegliato dai colpi di pistola. Per la vittima non c'è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ostia che, oltre ad ascoltare i testimoni, stanno recuperando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per stabilire con quale mezzo il killer si è avvicinato e poi si è dileguato dal luogo dell'agguato.