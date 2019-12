Accoltellato allo stomaco: la moglie lo porta all'ospedale, poi scompare nel nulla

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giallo in un ospedale romano. In cittadino filippino di 37 anni versa in fin di vita a causa di alcune coltellate allo stomaco. È stata la moglie a trasportare, intorno alle 16, il marito al Villa San Pietro. Le condizioni sono apparse subito disperate.Lo straniero, da anni residente nella Capitale, è stato sottoposto ad un lungo intervento operatorio. La storia si tinge di giallo perché la moglie è irreperibile. È fuggita dall'ospedale. L'uomo versa in terapia intensiva in gravissime condizioni. Indaga la polizia.