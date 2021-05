Roma, accoltellato a San Lorenzo dopo una lite per una ragazza: grave 23enne, arrestato l'aggressore

Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato nella tarda serata di ieri nel quartiere San Lorenzo, zona di movida della Capitale. È accaduto in via dello Scalo di San Lorenzo. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Soccorso in gravi condizioni è stato trasportato in ospedale. Sul posto la polizia che ha arrestato poco dopo un coetaneo con precedenti di polizia. A quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbe stato accoltellato durante una lite per una ragazza. L'arrestato è accusato di tentato omicidio ed è stato anche stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

