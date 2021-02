Roma, accoltellato in strada a Tor Pignattara dopo una lite per debiti: 50enne grave al Pertini

Si erano dati appuntamento a via Penazzato, per parlare di affari. Poi uno di loro ha cominciato ad alzare la voce e ha tirato fuori un coltello: per terra è rimasto un cinquantenne, accoltellato allo stomaco e finito in ospedale in codice rosso. L'aggressione è avvenuta ieri sera dopo le 21,30 a Tor Pignattara. Secondo quanto si apprende, è stato ferito al fianco sinistro durante una lite con altre tre persone che sono riuscite a scappare. Sul posto i poliziotti del commissariato Tor Pignattara che indagano sull'accaduto. L'uomo è stato portato al Pertini.

