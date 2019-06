Roma, dal Colosseo al Circo Massimo: ecco le piazze dei mercati illegali

Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dimmi di quale oggetto di bassa qualità hai bisogno e ti indicherò il posto dove trovarlo. Sembra un gioco diabolico ma è la triste realtà della Capitale e del suo centro storico in mano agli abusivi che tra nazionalità diverse e diversificazione della merce da vendere in nero si sono spartiti le piazze principali di Roma. Così, per chi è in cerca di oggetti utili per i cellulari, ad esempio, può fare un salto ed essere accontentato a Fontana di Trevi ma anche a piazza Navona. Per le scarpe e le borse, invece ecco che Ponte Sisto soprattutto in orario pomeridiano ma anche via Ottaviano o viale Giulio Cesare soddisfano queste esigenze. Sono almeno dieci le aree e le zone di pregio della Capitale trasformate in determinati orari del giorno in veri e propri suk. Per gli amanti dei souvenir tipo i quadratini di plastica con le immagini dei monumenti è la piazza del Colosseo e tutta l'area intorno al Palatino a essere governata dai venditori di questi oggetti, così come la zona di Castel Sant'Angelo e Vaticano. E pensare che da pochi giorni l'aula Giulio Cesare ha approvato il nuovo regolamento di polizia urbana che contempla anche multe severe per chi offende il decoro di Roma.Impelagante e inarrestabile, la forza di questi uomini che il più delle volte hanno residenze fittizie e dunque, pur trovandosi di fronte a un controllo, in tre casi su tre non pagano mai la multa che viene loro elevata. Nei casi migliori gli viene sequestrata la merce che viene accatastata, a ondate, nelle sale del comando generale del corpo di polizia locale o nei depositi giudiziari dei vigili dove «non c'è più spazio». Sono più di un milione gli articoli recuperati dagli agenti della Municipale locale dai venditori abusivi con un incremento del 30 per cento rispetto al 2016 tra cui 180 mila pezzi contraffatti. Entrando nel dettaglio per capire la vastità del fenomeno nel 2016 i pezzi contraffatti e sequestrati furono 8 mila. L'anno seguente si è arrivati a 180 mila e la cifra è rimasta pressoché invariata fino ad oggi. Ma loro, gli ambulanti, il mattino seguente sono pronti a ricominciare da capo, recuperando la merce nei luoghi più insoliti, che tuttavia si conoscono da sempre, come i tombini.Un caso a sé è quello di via del Lavatore, la strada che da Fontana di Trevi arriva a via del Corso. In questo caso oltre ai fachiri che si tengono in aria, con dei giochetti capaci di incantare soltanto i bambini, e al fianco dei disegnatori che rilasciano in aria gli odori tossici delle bombolette di vernice spray, si sono aggiunte del signore delle treccine. Quelle che solitamente è facile incontrare sulle spiagge ma che ora, forse visto il caldo estivo, sono arrivate anche nel cuore di Roma. Promettono acconciature a prezzi modici: una treccina appena 3 euro, se poi si decide di farsi legare tutti i capelli, a seconda della lunghezza, si va da 10 a 20 euro. «Lavoro facile, veloce, vieni qui bella che ti sistemo io». Per le feste.