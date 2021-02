Stavano scaricando rifiuti di ogni genere vicino a un'area verde, ma sono stati inchiodati dalle foto-trappole, le telecamere nascoste gestite dalla Polizia Locale di Roma Capitale . Gli agenti del Nucleo Ambiente e Decoro sono riusciti a risalire alla targa e, quindi, ai proprietari del mezzo. «Le indagini hanno accertato diversi reati - ha fatto sapere la sindaca Virginia Raggi pubblicando un video su Facebook - questi signori, denunciati per abbandono illecito di rifiuti, aprivano e chiudevano società con marchi diversi ma facevano sempre capo ad una grande azienda di mobili per la casa. Come se non bastasse, pensate, sono state trovate 35 multe collegate al furgoncino, mai pagate».

