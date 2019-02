Roma, 61enne arrestato per sfruttamento della prostituzione minorile

Finisce in carcere un 61enne di Capena per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile. E' uno dei casi portati a termine dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo resa nota oggi. In tutto, le indagini dei militari hanno portato all'arresto di 3 persone in esecuzione di ordini di carcerazione e di misura cautelare.



Tra gli arresti, a Capena hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 61enne del posto che deve scontare la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di sfruttamento della prostituzione minorile commesso a Roma nel 2013. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Rebibbia.



I Carabinieri della Stazione di Palombara Sabina, invece, hanno arrestato, in esecuzione di una misura cautelare in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari, un 21enne italiano, domiciliato presso una comunità di recupero. Il giovane, che era agli arresti domiciliari per i reati di estorsione e danneggiamento commessi a Roma, a causa delle ripetute violazioni delle prescrizioni a lui imposte e accertate dalla locale Stazione, è stato portato nel carcere di Rebibbia.



nfine, i Carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Tivoli, un 48enne del posto che deve scontare la pena di 5 mesi di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate commesso a Mentana nel 2012.

