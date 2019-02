Roma, già in servizio su strada i 407 vigili neo assunti

Sono entrati in servizio i 407 agenti neoassunti nel Corpo di Polizia di Roma Capitale. I nuovi vigili sono stati dislocati subito nei 15 gruppi municipali con assegnazione prioritaria ai servizi operativi su strada e a presidio del territorio. La distribuzione - afferma il Campidoglio - permetterà di rafforzare la presenza in tutti i Municipi, sulla base di un criterio che ha contemperato necessità di nuove risorse e disponibilità. Nel dettaglio, la distribuzione delle nuove risorse in tutti Gruppi municipali: al I Gruppo Centro 94 unità, al II Gruppo Parioli 24, al III Gruppo Nomentano 21, al IV Gruppo Tiburtino 24, al V Gruppo Prenestino 26, al VI Gruppo Torri 20, al VII Gruppo Tuscolano 37, all'VIII Gruppo Tintoretto 17, al IX Gruppo Eur 25, al X Gruppo Mare 20, all'XI Gruppo Marconi 18, al XII Gruppo Monteverde 19, al XIII Gruppo Aurelio 17, al XIV Gruppo Monte Mario 19,al XV Gruppo Cassia 26. «Abbiamo nuovi agenti di Polizia Locale a presidio del territorio; questo ci permetterà di rafforzare il nostro impegno nei servizi più delicati e complessi per la città. Abbiamo fortemente voluto questo rafforzamento del Corpo di Polizia Locale per consentire una risposta più efficace e capillare ai bisogni dei cittadini. Ai nuovi agenti che oggi sono in strada auguro buon lavoro e soprattutto auguro di svolgere sempre il loro compito con la dedizione e l'impegno che Roma merita ogni giorno», ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Più agenti in servizio a Roma. È un risultato importante per la città, a cui abbiamo lavorato con determinazione. Il nostro obiettivo è rigenerare l'amministrazione con nuove energie, entusiasmo e amore per Roma», ha aggiunto l'Assessore alle Risorse umane, Personale scolastico e Servizi anagrafici Antonio De Santis.

