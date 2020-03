Coronavirus o no i pusher continuano a spacciare. Su via Boccea due albanesi di 24 anni sono stati sorpresi dai carabinieri mentre cedevano dosi di droga in pieno giorno da una pattuglia di militari in borghese che hanno notato lo scambio con un “cliente”, un egiziano di 54 anni. L'uomo aveva pagato 40 euro per una dose di cocaina. Con loro avevano una falsa dichiarazione nella quale avevano affermato che stavano andando al supermercato e per questo sono stati anche denunciati.



Nell'auto dei due pusher e nella loro abitazione sono state trovate una mazza da baseball, occultata accanto il sedile del guidatore, 53,5 g di cocaina, 0,8 g di hashish, 14 g di marijuana, la somma contante di circa 1500 euro e tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo. Per l’acquirente 54enne è scattata la denuncia in stato di libertà perché trovato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA