Rom finti sordomuti per truffare anziani (con la scusa della solidarietà), cinque denunce a Roma

Finti sordomuti per truffare gli anziani. Cinque rom, avvicinavano le potenziali vittime nei pressi centro commerciale in via Mario Rigamonti a Roma. Chiededevano loro di sostenere un'associazione francese - realmente esistente ma ignara dell'iniziativa del gruppo - che si occupa di persone sordomute.

La segnalazione arrivata al commissariato Esposizione ha permesso agli agenti di verificare che, quella in corso, era una truffa. I cinque parlano e sentono bene, ma soprattutto, non hanno nulla a che fare con l'associazione. Indosso, gli agenti gli hanno trovato circa 900 euro sequestrati perchè frutto del raggiro. Per i 5 è scattata una denuncia per truffa in concorso.