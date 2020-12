San Pietro, due rom tentano un altro furto in un appartamento: una 14 enne, l'altra incinta al settimo mese. Prese

Ancora un furto in una casa. I carabinieri della Compagnia Roma San Pietro hanno arrestato una 14enne di origini bosniache e denunciato in stato di libertà la cugina di 21, al settimo mese di gravidanza, entrambe del campo nomadi di via di Salone e già note per precedenti specifici, con l'accusa di tentato furto in abitazione.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Roma, rapinano e picchiano donne e anziani al bancomat in zona Appio:... LA STORIA Roma, due ragazze subiscono un furto ma vengono scambiate per ladre e... SETTECAMINI Roma, la banda del buco colpisce al centro commerciale: in fuga con... ROMA Roma, nove gravidanze per evitare il carcere, la nuova "Madame... IL CASO «Ho perso il passaporto», rom fa la denuncia alla polizia... PESCARA Tentano di rubare in casa, la proprietaria li mette in fuga. Uno dei...

Mancavano pochi minuti alle 12 di ieri quando un condomino di via dei Gozzandini ha chiamato il 112 per dei rumori dal pianerottolo del suo appartamento. Al loro arrivo i militari hanno bloccato le due donne mentre tentavano di forzare con un cacciavite la porta di ingresso di un'abitazione, in quel momento vuota. Le successive perquisizioni hanno permesso ai militari, di trovare e sequestrare una chiave inglese, un cacciavite e una lastra in plastica flessibile. La 14enne è stata accompagnata nel Centro di Prima Accoglienza per i minori di Roma.

Roma, due ragazze subiscono un furto ma vengono scambiate per ladre e portate in caserma. Tensione, poi il rilascio

Roma, nove gravidanze per evitare il carcere, la nuova "Madame furto" dovrà scontare 20 anni

Roma, bulgaro tenta furto in un appartamento al Flaminio ma precipita in un giardino: è in pericolo di vita

Bimbo venduto ad Ostia, la mamma sotto choc: «Mi fidavo di mio marito»

Ultimo aggiornamento: 12:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA