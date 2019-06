Rogo di rifiuti plastici: nube nera sulla Prenestina

Vigili del fuoco con le squadre del comando di Roma sono intervenute a la notte scotrsa in via Teano, sulla Prenestina, per fermare un incendio. A prendere fuoco un cumulo di immondizia, composta da materiali plastici di diversa natura, che si trovava all'interno di una struttura muraria fatiscente di circa 200 metri quadrati e collocata su un terreno privato. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme ed eseguito lo smassamento del materiale interessato dall'incendio. Non risultano nè feriti, nè persone intossicate. L'intervento è terminato alle 8 ed è stato svolto da una squadra dei Vigili del fuoco con un'autobotte, un carro autoprotettori e con la collaborazione del personale Vvf Gos (Gruppo operativo speciale ) Movimento terra e il Capo turno provinciale. Non si registrano feriti né intossicati. Sulle origini del rogo indagano i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA