Rogo a Monteverde, in fiamme sette cassonetti: danneggiata un'automobile

Fiamme nella notte a Monteverde. Ad andare a fuoco sono ancora una volta cassonetti dell'immondizia. Stavolta è accaduto in via Luigi Zambarelli in un'area residenziale del quartiere Monteverde di Roma. Poco prima delle tre del mattino i Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Polizia di zona sono stati allertati a causa delle fiamme che hanno avvolto 7 cassonetti per la raccolta dei rifiuti danneggiando parzialmente un'automobile parcheggiata nelle prossimità. L'incendio è stato domato e le cause sono in corso d'accertamento. Non sono stati registrati feriti nè intossicati. Ultimo aggiornamento: 10:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA