Roma, rogo Centocelle: raccolta fondi per aiutare il Baraka, 70 donazioni in poche ore

«Aiutiamo il Braraka», è il titolo di una campagna di raccolta fondi (gofundme) lanciata su facebook e che in poche ore ha raccolto già 1.700 euro. «Questa notte - si legge nell’invito alla donazione - una vile mano, ha incendiato il Baraka Bistrot, nel quartiere di Centocelle a Roma, e vorrei invitare tutti ad esprimere fattivamente il rammarico e lo sdegno per questo gesto di brutale prevaricazione. Autiamo il Baraka Bistrot a risorgere dalle proprie ceneri. Grazie a chiunque aiuterà questa bella realtà a tornare alla normalità». L’obiettivo è quello di raccogliere 40mila euro e all’iniziativa hanno subito risposto circa 70 sostenitori che con donazioni di somme che vanno dai 5 ai 100 euro, alcuni in forma anonima, stanno facendo lievitare la somma complessiva. Sul sito ufficiale del Baraka, a tal proposito, i proprietari hanno scritto: «Vi vogliamo ringraziare per tutto il sostegno e la vicinanza che ci state dimostrando... ma abbiamo bisogno di un po’ di tempo. Vi volevamo segnalare che siamo i beneficiari della raccolta lanciata su gofundme, anche se non è stata promossa da noi, qual ora i soldi non saranno utilizzati verranno restituiti. Grazie ancora».