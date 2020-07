Pulire il verde di Roma e contenere così l’incidenza dei roghi? Neanche per sogno: il Comune mette in campo un’altra soluzione e istituisce le “sentinelle” anti-incendi. Metodo più pratico, perché si farà leva sui volontari della Protezione civile, e decisamente meno dispendioso rispetto agli sfalci in quanto l’operazione, nei fatti, è a costo zero per le malconce casse di Palazzo Senatorio. Nasce così il «gruppo interistituzionale tra polizia locale, Protezione civile di Roma Capitale e vigili del fuoco» per potenziare la prevenzione dei roghi di sterpaglie. Come si articola il progetto? Se l’erba non viene tagliata e non si riesce a controllare il comportamento dei privati, pure con un’ordinanza della sindaca Raggi del giugno scorso, si fa leva su una trentina di squadre composte ognuna da tre volontari chiamati a controllare che in una zona specifica non divampi un incendio.

LA PROCEDURA

La procedura la spiegano proprio dagli uffici della Protezione civile. Ogni giorno, seguendo il bollettino regionale sulle aree maggiormente a rischio, si disporrà la vigilanza attiva su almeno sette dei quindici Municipi della città. Nel dettaglio, seguendo l’elenco delle zone più malandate, l’incidenza dei roghi divampati in passato e l’indice dei rischi giornalieri il controllo del territorio si concentrerà sui Municipi III, IV, VII, VIII, IX, X, XIII e XIV. A compierlo saranno i volontari che monitoreranno le aree su turni di 12 ore e potranno intervenire immediatamente alle prime fiamme con i propri mezzi, allertando tempestivamente i vigili del fuoco. Chiamati a partecipare anche gli agenti della polizia locale che per compiere le verifiche potranno richiedere una decina di droni, messi sempre a disposizioni dalle associazioni di volontariato della Protezione civile.

Eccola servita la soluzione per cercare di arginare un fenomeno che finora ha distrutto centinaia e centinai di ettari. Non tutto, per fortuna, ma una buona parte del verde di Roma oggi è questo: un enorme agglomerato di vegetazione secca, pronta ad accendersi come una torcia, complici anche il piromane di turno, gli episodi accidentali come i mozziconi di sigaretta lanciati dalle auto, il clima con temperature roventi e venti che danno supporto all’avanzata delle fiamme. Spinaceto, Castel di Guido, Monte Ciocci: questi i roghi più recenti cui si aggiungono quelli di ieri pomeriggio in via delle Capannelle e a Castel di Leva dove sono intervenute otto squadre dei vigili del fuoco. Un dato su tutti: i roghi tra le sterpaglie nel primo semestre 2020 rispetto all’anno precedente - conta il comando dei vigili del fuoco - sono aumentati del 156% passando da 1.262 episodi a 1.970.

