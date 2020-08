Roma, ubriaco accoltella fratello dopo lite: arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lite fa fratelli che è finita in un dramma. E' accaduto l'altra notte a Rocca di Papa dove due fratelli romeni, ubriachi, sono venuti alle mani per futili motivi nella loro casa. I due hanno 19 e 21 anni. Quest'ultimo ha perso completamente la testa e con un coltello da cucina ha aggredito il fratello. Era l'1.30 quando si è verificata l'aggressione. Il romeno con il coltello ha colpito il fratello ad una spalla, ad un fianco e ad un braccio. E' stato il ferito a chiamare i soccorsi. Quando sono arrivati il personale di un'ambulanza e i carabinieri di Rocca di Papa hanno trovato la persona accoltellata che perdeva molto sangue. E' stata caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza all'ospedale di Frascati dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non rischia la vita. L'aggressore è stato ammanettato e portato al carcere di Velletri con l'accusa di tentato omicidio.