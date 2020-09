Rocca di Papa, trentenne trovato impiccato in piazza dell'Antico Crocefisso: ipotesi suicidio

Macabra scena è stata quella a cui hanno assistito numerosi residenti del centro storico di Rocca di Papa, quando alle prime ore del mattino sono usciti da casa. Dalla ringhiera in ferro di piazza dell'Anntico crocifisso penzolava il corpo di un uomo che si era impiccato con dei lacci alla base della balaustra in ferro ad una altezza di circa 4-5 metri. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri della locale stazione e del nucleo operativo di Frascati, che hanno svolto i rilievi e accertato che l'uomo si è suicidato.

Il fatto è avvenuto secondo il medico legale e i sanitari del 118 qualche ora prima del ritrovamento, la salma di Nowak S. 33enne polacco, giunto in Italia da alcuni giorni, senza fissa dimora e senza lavoro, è stata trasportata dalla mortuaria al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. Sul posto anche la polizia locale di Rocca di Papa in ausilio ai carabinieri e per chiudere le stradine e i vicoletti della zona del Castello della Fortezza. (Foto Luciano Sciurba)

