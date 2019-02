Roma, lui consegnava le dosi, lei riscuoteva: presa la coppia dello spaccio

Lui si occupava di confezionare e consegnare le dosi, lei era addetta alla riscossione. Due giovani pusher sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Frascati, diretti da Irene Di Emidio, con svariate dosi di cocaina in piazza della Repubblica, a Rocca di Papa, e sono stati arrestati:dovranno rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.Nell'effettuare i controlli nelle zone più colpite dal fenomeno dello spaccio nella cittadina dei Castelli Romani, i poliziotti hanno notato un'utilitaria fare vari passaggi nella piazza, dove i due giovani a bordo erano contattati da altri loro coetanei. Gli agenti, sospettando fosse in atto un'attività di spaccio, hanno deciso di procedere al controllo e, nonostante i due avessero negato di essere in possesso di stupefacenti, hanno rinvenuto diverse dosi di cocaina, pronte per essere cedute, materiale per il confezionamento e una cospicua somma di danaro, probabile provento dell'attività illecita. I due al termine sono stati arrestati.