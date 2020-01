Rocca di Papa, ragazzo in coma dopo violenta aggressione: arrestato 29enne

Un 34enne, vittima di una violentissima aggressione avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 gennaio scorsi a Rocca di Papa nella zona dei Castelli Romani, è finito in coma al Policlinico Umberto I. I carabinieri della stazione di Rocca di Papa hanno sottoposto a fermo un 29enne, considerato responsabile dell'aggressione per tentato omicidio.Sia la vittima dell'aggressione che il fermato hanno precedenti. Il 34enne, a seguito delle ferite riportate, è stato prima trasportato all'ospedale di Frascati e poi trasferito all'Umberto I, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un ematoma alla testa.