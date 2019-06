Esplosione a Rocca di Papa: è morto Vincenzo Eleuteri, resta grave il sindaco Crestini

Esplosione a Rocca di Papa, primo lutto. «Nella serata si è spento Vincenzo Eleuteri, 68 anni, delegato del sindaco del comune di Rocca di Papa. La permanenza prolungata a contatto con i gas tossici del fumo e le particelle solide dell'incendio avevano determinato un grave danno alle vie respiratorie. Le condizioni del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini, rimangono gravi ma stabili mentre le altre due persone attualmente ricoverate: una sarà dimessa domattina mentre l'altra nella settimana». Lo comunica in una nota la Asl Roma 2, annunciando il decesso di Eleuteri, ex dipendente Atac, sposato, rimasto ferito nell'esplosione che la scorsa settimana causò il ferimento di 16 persone.

Vincenzo Eleuteri (Foto di Luciano Sciurba)



«È una tragedia, un grande dolore. Una morte assurda che colpisce tutti». Così il vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, commentando la notizia della morte di Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti dell'esplosione avvenuta pochi giorni fa nel Comune di Rocca di Papa. «Ci uniamo al dolore della famiglia, dei colleghi di un'intera comunità scioccata da quello che è accaduto».

Intanto l'Associazione polizia locale Comandi del Lazio esprime solidarietà al fratello Aldo Eleuteri, ispettore di polizia locale di Rocca di Papa.

«A nome mio e del Consiglio regionale del Lazio, esprimo profondo cordoglio per la morte di Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti nella tragica esplosione avvenuta a Rocca di Papa». Lo scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini. «Ci stringiamo alla famiglia e a un'intera comunità, e continuiamo a sperare perché migliori lo stato di salute degli altri feriti, in particolare per le condizioni complesse in cui versa il sindaco Emanuele Crestini».



«Siamo scioccati da una tragedia che tocca tutti e in particolare chi conosceva Eleuteri». Lo scrive il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in relazione alla morte del delegato del sindaco, Vincenzo Eleuteri, uno dei feriti dell'esplosione avvenuta pochi giorni fa nel Comune di Rocca di Papa. «Siamo uniti alla famiglia e agli amici, alla comunità di Rocca di Papa. Preghiamo - conclude Astorre - per le condizioni del sindaco e ci stringiamo all'angoscia dei familiari».

