Rocca di Papa, 100 auto con le gomme squarciate: mistero nella notte

Un atto vandalico di massa. I pneumatici di circa 100 veicoli in sosta sono stati danneggiati nella notte a Rocca di Papa in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Frascati e i carabinieri della stazione di Rocca di Papa. Sono state tagliate le gomme dei veicoli che erano parcheggiati in via dell'Osservatorio e nelle strade limitrofe. Indagini dei carabinieri sono in corso.

Le auto erano parcheggiate in una zona poco illuminata e gli inquirenti stanno cercando di individuare gli autori anche attraverso le eventuali immagini delle telecamere di sicurezza presenti nella zona.