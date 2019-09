«C’è un limite che non bisogna mai superare, si chiama dignità. Noi ci siamo rotti i polmoni, e tu?». É stato lo slogan della manifestazione di ieri davanti l’impianto Ama di Rocca Cencia. «L’odore è nauseabondo, è da anni che subiamo questa situazione e le istituzioni ci ignorano, siamo preoccupati per la salute dei nostri figli» dicevano ieri i residenti. Oltre 300 le persone che hanno protestato contro l’impianto, chiedendone, per l’ennesima volta la chiusura.



LE DENUNCE - «Siamo stanchi delle promesse del Comune e del VI Municipio - il commento di Marco Manna, presidente del comitato “Periferie Roma Est” - siamo stanchi di essere considerati la pattumiera di Roma, i miasmi provenienti dall’impianto sono atroci, dobbiamo dormire con le finestre chiuse». In piazza tante famiglie, anche bambini. Tutti indossavano mascherine manifestando la difficoltà a respirare. «Mio figlio ha sempre la tosse, in questo quadrante c’è un altro tasso di tumorei alla gola e non credo sia un caso» denunciava preoccupata una mamma che dalle 10 alle 13 ha partecipato al sit-in davanti all’impianto. «Stop miasmi dal Tmb Rocca Cencia» la scritta più frequente sui manifesti mostrati dai residenti.



IL COUNT DOWN - A marzo un incendio colpì l’impianto di Rocca Cencia. Qualche mese prima, a dicembre, un rogo distrusse il Tmb del Salario. Un colpo durissimo per il sistema della raccolta visto i due Tmb di Ama coprivano il trattamento della metà dell’immondizia della Capitale. A Rocca Cencia arrivò l’Esercito, i militari di Strade sicure, per vigilare sull’impianto. «Indossando mascherine - ricordavano i residenti ieri - vuol dire che c’è il pericolo reale di respirare fumi tossici, ma qui ci abitiamo noi, ci abitano i nostri figli». «La situazione - dicevano i residenti - è peggiorata da quando il Tmb Salario è stato chiuso, i rifiuti ora li portano tutti qui». «Il VI Municipio ha votato un atto per chiedere la chiusura di Rocca Cencia il 31 dicembre - ha aggiunto Manna - un mese prima della scadenza, davanti all’impianto, ci sarà il count donwn». In passato il VI Municipio aveva presentato rimostranze al Comune sulla situazione di Rocca Cencia.

