Roma, rivolta a Rebibbia: 55 detenuti a processo

La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per una cinquantina di detenuti del carcere di Rebibbia per i disordini avvenuti all'interno del penitenziario il 9 marzo del 2020 a seguito delle misure disposte per contenere la diffusione del Covid. I pm Eugenio Albamonte e Francesco Cascini contestano, a vario titolo, reati di danneggiamento, sequestro di persona, rapina e devastazione. La rivolta avvenne tra il 7 e in 9 marzo, gli indagati furono 55, 9 gli arrestati.

Durante i disordini un intero reparto venne messo a ferro e fuoco, le chiavi delle celle furono sottratte a un agente della penitenziaria, la biblioteca incendiata, l’infermeria distrutta e centinaia di medicinali rubati. Furono sequestrati e aggrediti anchedei poliziotti. Gli scontri furono ripresi dalle telecamere, immagini fondamentali per identificare i responsabili della rivolta.

