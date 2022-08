Riva Ostiense, emergenza igienico-sanitaria: rifiuti tra gli "invisibili"

Lungo le sponde del Tevere, tra il canneto golenale di Riva Ostiense, si insedia una comunità di ‘invisibili’ che vivono, o sarebbe meglio dire ‘sopravvivono’, in condizioni igienico - sanitarie del tutto insostenibili. I ricoveri di fortuna sono nascosti tra cataste di rifiuti ogni tipo, tra i quali anche quelli organici in continua putrefazione che rendono l’aria irrespirabile e l’ambiente fortemente degradato: plastica, deiezioni animali e umane, topi, carcasse di animali, avanzi di cibo, rifiuti che in occasione delle piene del fiume potrebbero essere trascinati in acqua e attraverso le correnti portati in mare aperto.

“Ci troviamo in una zona centrale della capitale, quella del quartiere San Paolo nel Municipio Roma VIII, ed è dovere di una città, che si definisce inclusiva e civile, adoperarsi affinché i servizi sociali diano assoluta priorità all’assistenza a persone che vivono in condizioni di così totale degrado sociale e sanitario, offrendo loro alternative civili e dignitose - consigliere capitolino di Europa Verde Nando Bonessio -. Altrettanto importante è prevenire e combattere l’abbandono dei rifiuti, nonché procedere alla loro immediata rimozione".