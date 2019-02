Ritratti di poesia, festa di visioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È sempre una festa di visioni, pensieri e rime l'appuntamento annuale con la maratona poetica Ritratti di poesia ospitata al Tempio di Adriano per rigenerare il potere dei versi e riflettere sul ruolo della parola scritta nella nostra epoca. Tante le voci ascoltate per la tredicesima edizione dedicata al tema della cura, tra i quali Franco Buffoni, Terry Olivi, Elio Pecora, Tiziano Scarpa, i giovani Giulia Martini, Julian Zhara, Valerio Grutt, Laura Accerboni, l'inglese Kate Tempest, Isabella Panfido che ha tradotto Shakespeare in dialetto veneziano e Rosanna Bazzano che ha tradotto Anna Achmatova in napoletano, fino a Nicola Bultrini che ha presentato la prima graphic novel ispirata al mondo della poesia, realizzata con Mauro Cicarè, La grande adunanza (Capire Edizioni). «Nostro obiettivo è diffondere la poesia oltre gli addetti ai lavori grazie al coinvolgimento delle scuole, ma anche con la creazione di momenti di contaminazione con altre espressioni artistiche e attraverso la scoperta di autori stranieri» ha spiegato il patron, Emmanuele Francesco Maria Emanuele, presidente della Fondazione Terzo Pilastro che ha assegnato il premio nazionale al giurista e poeta Corrado Calabrò e quello internazionale alla poetessa sudafricana che scrive in inglese Ingrid de Kok, tradotta in Italia da Paola Splendore.