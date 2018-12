«Buon Natale al sindaco di Roma dagli abitanti di Vigna Clara. Solidarietà ai lavoratori dell’Ama». Lo scrive su Facebook Rita Dalla Chiesa, condividendo alcuni scatti dei cassonetti che traboccano di rifiuti.





Numerosi follower commentano gli scatti, che mostrano il quartiere Vigna Clara invaso dai rifiuti, sostenendo di avere situazioni simili nei loro quartieri e, per i non romani, anche nelle loro città, come Palermo. © RIPRODUZIONE RISERVATA