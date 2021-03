Roma, rissa a Trastevere: lite tra dieci ragazzi con caccia all'uomo tra i vicoli. La polizia chiama i genitori

Una discussione degenerata in violenta rissa con tanto di caccia all'uomo per i vicoli di Trastevere. Coinvolti, dieci ragazzi giovanissimi che sono stati intercettati e fermati dalla polizia dopo l'allarme dato dai residenti.

Roma, accoltellato a Trastevere: preso l'aggressore. E' un pusher 32enne: lite per droga

APPROFONDIMENTI MOVIDA VIOLENTA Roma, rissa tra ragazzi a Corso Trieste: due feriti. Video su... ROMA Roma, aggredirono troupe Rai con calci e pugni: arrestati altri 3...

Covid Roma, folla nelle zone della movida: isolate alcune piazze. Scoppia rissa a Trastevere: 5 denunciati

Trastevere senza pace, la rissa per un monopattino finisce a bottigliate

E' successo ieri sera, nel cuore di Trastevere di Roma. In particolare, secondo quanto si apprende, ieri sera, nel corso dei controlli predisposti per verificare il rispetto delle misure anti contagio, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno fermato un gruppo di ragazzi che, intorno alle 20, avevano dato avvio ad una lite con successiva caccia all'uomo per le vie di Trastevere: dieci i giovani bloccati.

In otto stavano inseguendo due ragazzi, di 18 e 24 anni, per una presunta aggressione avvenuta nei confronti di un loro amico. L'intervento da parte degli agenti ha impedito che la situazione degenerasse con conseguenze ben più gravi. Avvisati i genitori dei minori presenti, sono stati tutti accompagnati presso gli uffici di via della Greca e al momento è al vaglio la loro posizione. Tuttora in corso le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Allarme assembramenti

Numerosi gli interventi che, a partire dal pomeriggio di ieri, hanno visto impegnate le pattuglie dei caschi bianchi in diversi quartieri della Capitale, per sciogliere assembramenti e ripristinare le condizioni di sicurezza nei principali luoghi di ritrovo, tra cui piazza Bologna, San Lorenzo e Trastevere, dove in alcuni casi si è proceduto anche a sanzionare i trasgressori. Controlli mirati hanno riguardato la somministrazione e la vendita di alcolici oltre l'orario consentito da parte degli esercizi quali i minimarket, con una decina di irregolarità rilevate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA