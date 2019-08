Rissa a Torpignattara. Tre ecuadoregni tra i 18 e i 26 anni si sono azzuffati alle prime luci dell'alba di ieri. I poliziotti intervenuti su segnalazione di una rissa in via Casilina angolo di via Benedetto Bordoni sono riusciti a bloccare i tre che però hanno reagito scagliandosi contro gli agenti e causando lievi escoriazioni a uno di loro. I tre sono stati arrestati per rissa aggravata. © RIPRODUZIONE RISERVATA