Fiumicino, sventata mega rissa tra due fazioni di 60 giovani: i carabinieri identificano 36 ragazzi

Appuntamento per una mega rissa annunciato via chat tra giovani di Fiumicino, Fregene e del quartiere romano Quartaccio. Ieri pomeriggio sono iniziate ad arrivare ai carabinieri segnalazioni su un anomalo assembramento di giovanissimi a Fiumicino, in località Aranova. I carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, hanno trovato due gruppi formati da numerosi giovani contrapposti. Vista la situazione, sono stati chiamati i rinforzi e nel giro di pochissimo tempo sono arrivati oltre 10 equipaggi, nonché militari di rinforzo pervenuti in ausilio dalla confinante Compagnia Carabinieri di Roma Cassia.

All'arrivo dei militari c'è stato un fuggi-fuggi generale nella boscaglia tra gli oltre 60 giovani presenti, tra i quali anche diverse ragazze. I carabinieri sono riusciti comunque a individuare 36 giovani appartenenti ai due gruppi, dei quali 34 minorenni e 2 maggiorenni. Sembra che lo scontro era stato organizzato via WhatsApp a seguito di uno screzio di natura sentimentale tra due giovani. L'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio evitando il confronto tra le due fazioni. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, né danneggiamenti nella zona.