Roma, rissa alla stazione Termini tra 20 persone: ragazza colpita con una bottigliata

Rissa alla Stazione Termini. In via Giolitti a Roma, dove si trova uno degli ingressi per arrivare ai binari, la sera del 9 marzo circa 20 persone si sono scontrate. La lite sarebbe partita da un apprezzamento da parte di un ragazzo straniero a una ragazza. Lei ha reagito, e un'amica del ragazzo ha preso una bottiglia e l'ha colpita al volto. Non si conoscono ancora le condizioni in cui si trova né se sia stata portata in ospedale per le cure.

Il tentato omicidio del 2019

Via Giolitti è stata già teatro di scontri in passato. Nel giugno del 2019 si era scatenata una rissa e un ragazzo egiziano di 20 anni era stato accoltellato al collo. Non era solo, vicino a lui c'erano altri passanti e viaggiatori diretti verso i binari, quando ancora non c'era la pandemia e il numero di persone che frequentava la stazione era maggiore. A sferrare il colpo era stato un connazionale della vittima di 52 anni, detto «il baffetto», che vendeva psicofarmaci ed era già noto alle forze dell'ordine che l'hanno arrestato.

