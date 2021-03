8 Marzo 2021

di Marco Pasqua

Un’altra rissa, sempre tra giovanissimi, questa volta sul ponte della Musica. Dopo quella al Collatino – anche qui i protagonisti sono stati under 20, animati, probabilmente dalla fame di vendetta per gli scontri, a dicembre, al Pincio – eccone una nel quartiere Flaminio. Sono le 21 di sabato, quando due gruppi diversi si affrontano a suon di pugni e calci. Si vedono alcuni ragazzi filippini – tra questi ci sono sicuramente dei minorenni – tutti senza mascherina. Un passante riprende la scena con il suo cellulare. Il tutto dura una manciata di secondi, poi il gruppo si disperde. Qualcuno chiama la polizia: quando, però, la volante arriva sul posto, troverà soltanto pochi ragazzi. «C’è stata una lite», hanno detto alcuni di loro, prima di venire identificati. Non ci sarebbe stato nessun ferito.

SCATTANO LE MULTE

E, intanto, sono state 80 le sanzioni elevate nel fine settimana dai vigili, per la violazione delle normative atte a limitare il contagio: assembramenti, consumo irregolare di alcolici su strada e attività di somministrazione oltre l’orario consentito le principali contestazioni. Oltre 600 le verifiche che hanno riguardato i minimarket, con una decina di illeciti riscontrati per l’inosservanza del divieto di vendita per asporto di alcolici e superalcolici oltre le 18, mentre 5 locali pubblici sono stati sanzionati per somministrazione di cibi e bevande dopo l’orario consentito. Per una birreria nel quartiere Appio-Tuscolano è scattata la chiusura per tre giorni e stesso provvedimento anche per un pub nel Centro Storico, sorpreso per la seconda volta nel giro di poche settimane, in piena attività di ristorazione oltre le ore 18. Tredici ragazzi, inoltre, sono stati multati dai carabinieri, perché festeggiavano in piazza Garibaldi, con tanto di musica a tutto volume. Verso le 21 di sabato, inoltre, i carabinieri hanno scoperto “una cena clandestina”, in un ristorante di via Silvio D’amico. Entrati all’interno del locale, i militari hanno sorpreso il cameriere mentre serviva ad un tavolo ed hanno accertato la presenza di 7 avventori mentre consumavano la cena.