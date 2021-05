Roma, rissa notturna a San Lorenzo: minorenne ferita al braccio con vetro di bottiglia

Rissa tra giovanissimi, assembramenti e disordini la scorsa notte nel quartiere di San Lorenzo. Secondo quanto ricostruito finora intorno alle 21.30 la polizia locale è intervenuta in largo degli Osci per l'allarme scattato dopo che gruppi di giovani sono rimasti coinvolti in una rissa.

Una minorenne è stata ferita al braccio con un coccio di bottiglia e un 19enne è invece rimasto contuso a uno zigomo. Entrambi sono stati portati al policlinico Umberto I.

Sul posto in supporto alla polizia di Roma Capitale sono intervenuti anche i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire quanto accaduto anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di zona.

