Roma, maxi-rissa alla discoteca “Giardini dell'Eden”: coinvolti i buttafuori, tre feriti (uno grave)

Notte di sangue a Roma. Una rissa per futili motivi è scoppiata nella notte, intorno alle 3, a piazzale dello Stadio Olimpico all'interno di una discoteca, «Giardini dell'Eden». Coinvolte sette persone, tutte maggiorenni, tra cui due buttafuori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Trionfale che hanno identificato le persone coinvolte e le hanno segnalate in procura per il reato di rissa.

A quanto si apprende dai militari, due persone con vistose ferite al volto e alla testa sono state visitate dal personale sanitario del 118 mentre una terza persona è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Filippo Neri dove è stata ricoverata.