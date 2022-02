Castel Gandolfo, rissa fuori da un pub sedata da carabinieri in libera uscita: due arresti

Violenta rissa fuori da un pub a Castel Gandolfo, poco fuori da Roma. Un gruppo di sei persone è venuta alle mani per motivi ancora da chiarire. Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, due cugini di 21 e 29 anni coinvolti nello scontro e feriti, sono stati arrestati con l'accusa di rissa aggravata. Ad intervenire sono stati alcuni carabinieri che in quel momento non erano in servizio, ma hanno comunque sedato la rissa.

Lo scontro è avvenuto fuori da un locale sul lungolago di Castel Gandolfo, comune dei Castelli Romani. L'alterco è nato da motivazioni ancora da chiarire. Quattro dei coinvolti (uno dei due gruppi) sono riusciti a scappare. I due cugini arrestati hanno riportato ferite e lussazioni. Le immagini della rissa sono state riprese con il telefono da alcuni presenti, che le hanno postate sui social.

