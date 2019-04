​Rissa durante il torneo di calcio a otto: arbitro costretto a sospendere la partita Video

Ultimo aggiornamento: 14:34

Rissa furibonda, lunedì sera, al Centro sportivo Ciriaci, in via Aurelia Antica, a Roma . Nel finale della partita del torneo (di calcio a otto) Centurion League tra l'Asd Maxim e le Panthers, si è improvvisamente scatenata una zuffa incontrollata, dopo il gol delle Panthers. A scatenare il tutto, un contatto tra il portiere dell'Asd Maxim e un giocatore delle Panthers.La partita era sul punteggio di 6-2 per l'Asd Maxim. E l'arbitro è stato costretto a sospenderla. Sui social si sono scatenate subito le polemiche tra i partecipanti.