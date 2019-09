Roma, maxi rissa e sassaiola fra minorenni durante lo shopping a Furio Camillo

Ultimo aggiornamento: 20:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maxisi è registrata nel pomeriggio nei pressi di Villa Lazzaroni sull’ Appia . Da alcune testimonianze si sarebbe trattato di un violento corpo a corpo fra minorenni . Qualcuno parla addirittura di una ventina di ragazzi che, ad un certo punto, si sono scatenati seminando il panico sulla via Appia, fino alla vicina fermata della metropolitana.«Sono volati dei sassi», racconta una signora che, per la paura, si è rifugiata in un bar. I genitori hanno protetto i figli piccoli, facendogli da scudo. Una rissa aggressiva che ha avuto come epicentro proprio Villa Lazzaroni. Sono intervenuti alcuni equipaggi dei carabinieri. Gli investigatori non hanno trovato nessuno. Molto probabilmente, i rissosi appena hanno visto i carabinieri sono fuggiti. Qualche mese fa, le forze dell’ordine arrestarono in zona, una baby gang dedita alle rapine ai coetanei. Ora i carabinieri cercheranno di scoprire se anche i rissosi di oggi possono avere un profilo criminale. I carabinieri indagano.