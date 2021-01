Rischiatutto, 50 anni fa spopolava Marcello Latini: Monte Porzio lo ricorda

Sono passati cinquant’anni esatti e Monte Porzio non lo dimentica. È ancora vivissimo nel paese dei Castelli il ricordo per il compaesano Ernesto Latini (conosciuto come Marcello) che il 28 gennaio del 1971 iniziò la sua avventura a “Rischiatutto” rimanendo campione per oltre un mese nella famosa trasmissione tv a quiz condotta da Mike Bongiorno. Latini si presentò al quiz come esperto del romanzo di Dumas “I tre moschettieri” e collezionò vincite per oltre 25 milioni in gettoni d’oro delle vecchie lire, in un momento in cui lo stipendio medio di un operaio era di 123 mila lire e un giornale costava 70 lire. Il monteporziano, scomparso nel 2000 all’età di 79 anni, fu il primo a scommettere un milione sul “Rischio” e a superare i 20 milioni di vincite in un quiz televisivo. Di lui il “Signor no” Ludovico Peregrini disse: «Ho un ricordo meraviglioso di Ernesto Marcello, personaggio di grande simpatia ed umanità. E’ stato l’unico concorrente che mi ha poi chiamato tutti gli anni per gli auguri di Natale e lo porterò sempre nel cuore». A Monte Porzio fu ammirato e stimato anche per il suo impegno sociale: titolare di una nota tabaccheria, fu anche priore presso la Confraternita di Sant’Antonino che proprio quest’anno festeggia il 250 esimo anniversario della fondazione. A Latini è intitolata anche una delle sale del Museo Civico. Il Comune di Monte Porzio lo ha ricordato pubblicando sulla pagina Facebook ufficiale una delle “imprese” televisive del campione.

