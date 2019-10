Riqualificazione via del Tritone e via dei Due Macelli, 3 milioni da La Rinascente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riqualificare le centralissime via dele via dei Due Macelli. Con questo obiettivo la giuntaha approvato lo schema di convenzione tra Roma Capitale e La Rinascente per disciplinare gli interventi nelle due strade, accettando la donazione da parte della società per un importo massimo di 3 milioni di euro.LEGGI ANCHE Roma, lavori infiniti sulla metro A: Barberini riapre a Natale Nelle premesse della delibera, pubblicata sull'albo pretorio, si sottolinea che «tra i compiti istituzionali diCapitale assumono particolare rilievo l'indirizzo delle scelte urbanistiche volte alla riqualificazione del tessuto urbano, nonché la tutela del patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico, da attuarsi anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati, ai fini del recupero, della conservazione, della valorizzazione e della più idonea fruizione di tale patrimonio».Si spiega, anche, che «la SocietàS.p.A. ha manifestato la disponibilità ad effettuare un'erogazione liberale, a favore di Roma Capitale, per un importo massimo dida destinarsi all'intervento di riqualificazione di Via del Tritone e di Via dei Due Macelli, previa sottoscrizione dell'atto di Donazione e della correlata Convenzione».