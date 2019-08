Roma, rimossi due chioschi abusivi di fiori al cimitero Flaminio

Cimitero Flaminio supersorvegliato in vista del funerale in forma privata di Fabrizio Piscitelli che avrebbe dovuto svolgersi stamani alle 6 e che non si sono tenuti. Gli uomini del commissariato Flaminio nuovo e della polizia locale del gruppo XV gruppo hanno rimosso due strutture abusive in ferro per la vendita dei fiori, uno all'ingresso principale del cimitero e un secondo chiosco un centinaio di metri più avanti vicino alla stazione dei treni Montebello, sempre sulla via Flaminia. Proseguono inoltre i normali servizi di controllo della polizia all'interno del cimitero per congiurare i furti delle borse lasciate spesso incustodite sui sedili delle auto aperte dei cittadini che vanno a deporre i fiori sulle tombe dei loro cari. © RIPRODUZIONE RISERVATA