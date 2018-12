Rifiuti, una campagna di Astral per battere l'inciviltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte la campagna di civiltà stradale promossa da Astral Infomobilità, il servizio di Astral Spa (Azienda strade Lazio) che, per conto della Regione Lazio, fornisce in tempo reale informazioni su traffico, viabilità e mobilità nel territorio regionale.Abbandono di rifiuti, rispetto dei limiti di velocità, lancio di sigarette che causano incendi, utilizzo del cellulare alla guida, uso di catene e dotazioni invernali, abbandono degli animali, sicurezza alla guida (alcol, droghe, cinture) e sicurezza dei bambini in auto (seggiolini e antiabbandono).Questi i temi, scelti tra quelli maggiormente impattanti sulla sicurezza stradale, attraverso cui si snoda la campagna che sarà diffusa tramite le pagine istituzionali, i social network e i notiziari di Astral Infomobilità.Di settimana in settimana, immagini rappresentative, anche animate, accompagneranno il tema scelto al fine di veicolare il messaggio in maniera più efficace. L’avvio oggi, con il lancio dell’immagine contro l’abbandono di rifiuti lungo le strade.Lo scopo di questa campagna di sensibilizzazione è quello di creare una consapevolezza sui comportamenti non corretti che, intenzionalmente o meno, mettono in pericolo chi percorre le strade.Obiettivo finale, quello di sviluppare una coscienza civile non solo orientata al contenimento di fenomeni rischiosi ma anche allo sviluppo di condotte virtuose.