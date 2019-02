A Grottaferrata arrivano le telecamere contro i furbetti dei rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grottaferrata: arrivano fototrappole e videocamere per sconfiggere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Le discariche incontrollate a Grottaferrata sono sempre più frequenti. Non si contano gli interventi effettuati dal comune per liberare le zone da cumuli di rifiuti, in gran parte vegetali e di risulta. Il problema è più evidente nelle aree verdi e nelle zone di confine tra Grottaferrata e i comuni vicini. Per questo motivo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco civico Luciano Andreotti, ha deciso di lanciare una vera guerra contro gli inquinatori, impiantando telecamere fisse e fototrappole, che hanno il merito di essere nascoste agli occhi dei malintenzionati e di poter essere facilmente trasportate da un luogo all’altro.Il comune ha vinto un bando della Città Metropolitana e ha ricevuto un finanziamento di 13 mila euro per comperare gli apparecchi. Si spera di reperire nuovi finanziamenti per estendere la videosorveglianza. Per il momento le fototrappole e le telecamere saranno installate nelle seguenti zone: via della Pedica, via delle Vascarelle, zona Pratone, via Pietro Tanzi, via Castel de’ Paolis e presso il parco della Madonnella. «Con questi nuovi sistemi tecnologici - afferma il sindaco Andreotti - intendiamo debellare un fenomeno vergognoso, fatto da alcune persone incivili a danno della intera comunità». Si sospetta che gli inquinatori non siano solo i cittadini di Grottaferrata, ma anche gli abitanti delle zone limitrofe. Le discariche, non a caso, sorgono sulle vie di collegamento tra i vari comuni e nelle zone verdi e isolate. L’amministrazione comunale di Grottaferrata ha anche lanciato un invito ai cittadini, chiedendo di rispettare le regole della raccolta differenziata.