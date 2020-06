Roma, riempie furgone di rifiuti: incastrato dai video, pagherà multa da 12 mila euro

«Guardate queste immagini. Si tratta dell'ennesimo svuota-cantine abusivo che, in pieno giorno, sta riempendo un grande furgone di rifiuti legnosi e di altro genere». Così in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

«Beccato in flagranza dagli agenti del gruppo del IV Municipio e del Nucleo Ambiente e Decoro della nostra Polizia Locale - che ringrazio per l'attenzione costante a questi fenomeni criminali - l'uomo è stato denunciato perché trovato senza l'autorizzazione per la raccolta e il trasporto. Come se non bastasse, era alla guida senza patente e la targa del mezzo, poi sequestrato, è risultata cancellata dalla motorizzazione. Questo signore dovrà pagare una multa di ben 12mila euro».

«Fermare queste persone è fondamentale perché, come dimostrato dalle indagini, i rifiuti ingombranti e altri materiali pericolosi vengono solitamente abbandonati per strada, nelle aree verdi, o in vere e proprie discariche abusive.Se vedete situazioni del genere denunciatele subito alle forze dell'ordine e, se volete gettare i vostri vecchi mobili o elettrodomestici, chiamate lo 060606: con un servizio gratuito a domicilio Ama verrà a prenderli per poi smaltirli in modo corretto».

